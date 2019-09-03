Барнаул, , 12:36 — REGNUM Поисковый отряд «Поиск» Краснощёковского района Алтайского края отчитался об участии в «Вахте Памяти», которая на протяжении последних шести лет проходит в Карелии. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Оксана Какаева, в честь 75-летней годовщины Свирско-Петрозаводской наступательной операции Рабоче-Крестьянской Красной Армии работы велись близ деревни Самбатукса Олонецкого района.

Алтайский отряд «Поиск» Алтайский краевой дворец молодёжи

Поисковая экспедиция в Карелии Алтайский краевой дворец молодёжи

Известно, что отрядами экспедиции производилась разведка местности предполагаемого захоронения узников концлагеря в деревне Речная Сельга. Также были обследованы территории в районе деревни Пускусельга (ныне не существующей), где в период с 26 по 29 июня 1944 года шли бои.

Позднее на воинском мемориале этого населённого пункта с воинскими почестями были захоронены двое красноармейцев 100-й гвардейской стрелковой Свирской Краснознамённой дивизии, принимавшей участие в Свирско-Петрозаводской наступательной операции 1944 года.

Члены алтайского отряда «Поиск» Алтайский краевой дворец молодёжи

В рамках «Вахты Памяти» состоялась встреча российских поисковиков с поисковиками Финляндии. Как отметила руководитель поискового отряда «Поиск» Оксана Мац, стороны обменялись ценной информацией и договорились о совместном плане поисковых работ на территории Карелии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из поисковой экспедиции в Карелии вернулся и отряд «Высота». Вахта памяти алтайских поисковиков проходила по местам сражений 27-й стрелковой дивизии, где воевали и совершали героические подвиги бойцы, погибшие в боях на Ребольском направлении Карельского фронта в августе — сентябре 1941 года.

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