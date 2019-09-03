Пекин, , 12:31 — REGNUM Китайская федерация благотворительности (CCF), являющаяся одной из самых влиятельных в Китае благотворительных организаций, отчиталась о получении пожертвований в размере около 10,2 млрд юаней ($1,44 млрд) в 2018 году, сообщает 3 сентября агентство Синьхуа.

В 2019 году еще 118 других организаций по всей стране приняли денежных средств и вещей на общую сумму 22,8 млрд юаней от общественности, сообщили в CCF. В рамках кампании по борьбе с нищетой, которая была приоритетной для федерации в 2018 году, было выделено 5,5 млрд юаней и проведено 30 благотворительных программ, включая борьбу с бедностью, улучшение здравоохранения и качества образования.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские граждане в 2018 году пожертвовали на благотворительность посредством интернет-платформ более $442 млн, что на 26,8% больше, чем годом ранее.

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