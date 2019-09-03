Курган, , 12:29 — REGNUM В Зауралье продолжаются заморозки, которые начались с 1 сентября 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации Кургана.

По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 4 и 5 сентября 2019 года местами по региону ожидается до — 2° С. Тогда как средний многолетний показатель составляет +10−12° С.

Отмечается, что понижение температуры воздуха может привести к частичной гибели сельскохозяйственных культур. Садоводам и аграриям рекомендуется принять необходимые защитные меры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганскую область пришли заморозки