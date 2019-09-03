Краснодар, , 12:27 — REGNUM 14 ливневых канализационных насосных станций планируют восстановить в Краснодаре в 2019 году, сообщила 3 сентября пресс-служба краевой столицы. Основная работа будет проведена по замене насосного оборудования, также коммунальщики расчищают заиленные магистральные коллекторы и дождеприемные колодцы.

«Вместо установленной десятилетия назад и часто аварийной техники ставим новую, современную», — прокомментировал заместитель главы Краснодара Артём Доронин.

Всего на 14 канализационных насосных станциях будет установлено 20 насосных агрегатов, семь шкафов управления станциями.

Отметим, что 1 сентября мэрия Краснодара сообщила о прочистке 5,2 км сетей ливневой канализации. При этом общая протяжённость сетей ливневой канализации Краснодара составляет около 850 км, в городе работает 98 насосных станций для перекачки дождевых и дренажных вод.