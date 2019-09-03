Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM Материалы уголовного дела о крупнейшем за всю современную историю Ростова-на-Дону пожаре направлены в суд. Обвинения в возникновении огня в районе Театрального спуска 21 августа 2017 года предъявлены трём фигурантам. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении СКР 3 сентября.

Согласно сообщению ведомства, на скамье подсудимых окажутся бывший заместитель руководителя администрации Пролетарского района (ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность»), начальник Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» и старший мастер производственного участка (ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Площадь августовского пожара составила 32 тыс. 640 квадратных метров. Огонь повредил 125 домов частного сектора и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Один человек погиб.

Версия об умышленном поджоге не подтвердилась. Согласно результатам экспертиз и показаниям очевидцев и пострадавших, причиной возгорания стало короткое замыкание, что привело к возгоранию несанкционированной свалки.

По данному делу потерпевшими признаны более 700 человек.

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