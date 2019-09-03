Томск, , 12:22 — REGNUM В Спасской общеобразовательной школе Томского района Томской области открылись лицейские классы УФСБ России. Как сообщили ИА REGNUM 3 сентября в областной администрации, конкурсный отбор в восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый классы прошли 45 юношей и девушек из Томска, Северска, Стрежевого, Асиновского и Томского районов.

Прошедшие конкурсный отбор ученики будут проживать в интернате при школе и углубленно изучать ряд предметов: иностранный язык, историю, математику, обществознание, физику. Дополнительно будут проводиться уроки военной и физической подготовки, риторики.

Ученики, успешно окончившие одиннадцатый класс, смогут поступить в профильные учебные заведения ФСБ России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Томской области учебный год в сентябре начался для 122 тысяч школьников, в том числе для 13 тысяч первоклассников.

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