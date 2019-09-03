Липецк, , 12:21 — REGNUM В Липецке после реконструкции торжественно открылся парк Быханов сад. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в мероприятии приняли участие врио главы региона Игорь Артамонов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Реконструкция парка началась по инициативе Игоря Артамонова. В ноябре 2018 года он обратился в Сбербанк с просьбой об оказании благотворительной поддержки проекта. На обновление парка Сбербанк выделил 127 млн рублей.

В парке появились четыре функциональные зоны: оздоровления и спорта, семейного отдыха и досуга, тихого отдыха и экологического просвещения. Всего в рамках проекта обновлено более 20 тысяч квадратных метров покрытий тротуаров, дорожек и площадок. Полностью заменена система освещения: было установлено около 250 светильников. В парке появилось более 200 малых архитектурных форм. Обновлен и памятник основателю парка — садоводу Василию Быханову. Также в парке появились образовательный павильон, сцена, амфитеатр и дополнительные входные группы.

Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина провели для Германа Грефа экскурсию по обновленному парку. Детские и спортивные площадки, теннисные корты уже заполнены людьми.

«Это парк европейского уровня. Вложено очень много любви, это ощущается везде. Здесь совершенно другая энергетика, у людей потрясающий заряд энергии, они очень добрые и благодарные. Хочу сказать спасибо за тот вечер, который мы сегодня здесь провели. Быханов сад — это только первый шаг. Я уверен, через четыре года мы не узнаем город, Липецк обязательно станет туристическим центром России», — заявил Греф.

Гости мероприятия поздравили липчан с открытием парка. В Быхановом саду также состоялись выступления джазового оркестра и сводного хора CANTUS COR, для детей была организована специальная программа. Праздник завершился выступлением проекта хормейстера Михаила Турецкого Soprano и фейерверком.

«Это результат совместной работы. Много думали, советовались с жителями, где какой объект располагать. В итоге большинство довольны проделанной совместной работой. Я вижу, как много людей приходят с детьми в парк и как им здесь все нравится. Спасибо руководству Сбербанка за поддержку этого проекта. Отдельное спасибо — всем, кто причастен к реализации его концепции, — за инициативу, настойчивость, постоянный контроль за ходом строительства. Без этих трех составляющих нового парка в Липецке не появилось бы», — отметил Игорь Артамонов.