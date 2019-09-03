Ставрополь, , 12:20 — REGNUM В Пятигорске минеральная вода, самотеком вытекающая из-под земли, стала проблемой для властей города. Источник появился на территории в районе улиц Теплосерной и Беленковича не сейчас. Вода из него стекает вниз по дороге уже не один год, и жители района и отдыхающие решили не упускать случай для приема бесплатных процедур.

«Прямо на дороге, в небольшой запруде, образованной источником, жители района уже успели устроить импровизированные минеральные ванны», — сообщили в мэрии города Пятигорска.

В управлении архитектуры рассказали, что в данном месте происходит природный выход горячей минеральной воды. Сетей нарзанопровода тут нет, источник образовался в результате спонтанного природного процесса.

Все бы хорошо, да стихийный минеральный источник портит дорогу, вблизи с которой проходит трамвайная линия, угрожает размыть пути. Но поскольку данный район Пятигорска расположен в первой природоохранной зоне, у муниципалитета нет прав на решение вопроса его использования. Необходимо поставить источник на баланс и уже потом спрашивать с отвественных за нарушения, с которыми он используется.

Вопрос ничейного источника, создающего проблему, обсудили на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС города Пятигорска. Было решено обратиться за помощью в решении ситуации в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.