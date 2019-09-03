Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела о пожаре в районе Театрального спуска, который произошёл 21 августа 2017 года. Материалы дела направлены на изучение в суд. Об этом сообщает региональное управление СКР 3 сентября.

Перед судом предстанут бывший заместитель руководителя администрации Пролетарского района (ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность»), начальник Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» и старший мастер производственного участка (ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Площадь пожара, вспыхнувшего на территории Пролетарского и Кировского районов и уничтожившего десятки жилых домов, составила 32 тыс. 640 квадратных метров. Огонь повредил 125 домов частного сектора и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Один человек погиб.

«В ходе расследования уголовного дела следствием проверены различные версии возникновения пожара, в том числе версия об умышленном поджоге, которая не нашла своего объективного подтверждения», — уточнили в ведомстве.

В рамках расследования уголовного дела был найден очаг пожара — в балке с южной стороны домовладения, расположенного по переулку Чувашскому, 50. Причиной возгорания стало короткое замыкание проводов воздушной линии электропередачи.

«При их эксплуатации были допущены нарушения требований нормативных документов, что привело к короткому замыканию и возгоранию несанкционированной свалки бытового мусора», — добавили в ведомстве.

Потерпевшими признаны более 700 человек. Было проведено более 60 экспертиз.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовские власти в 2020 году намерены приступить к выкупу участков у пострадавших. Выкуп будет производиться по рыночной стоимости. К оценке имущества чиновники обещают привлечь независимые оценочные компании.

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