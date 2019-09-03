Пекин, , 12:12 — REGNUM В Китае не было зарегистрировано ни одного случая производства, продажи и контрабанды фентанила с 1 мая 2019 года, когда Поднебесная начала классифицировать все фентанилоподобные вещества под этим названием, сообщает 3 сентября агентство Синьхуа.

Ведомства по борьбе с наркотиками Китая и США поддерживают сотрудничество по данному вопросу уже много лет, которое подразумевает расследование дел, связанное с оборотом фентанила, сообщил заместитель директора комиссии и представитель Министерства общественной безопасности КНР Ли Юэцзинь на пресс-конференции.

Китайская сторона еще с 2012 года передала США информацию о 383 посылках с запрещенным веществом, которые злоумышленники намеревались отправить в США, в то время как США сообщила лишь о шести случаях контрабанды фентанила в Китай за тот же период.

Отметим, что фентанил — это опиоидный анальгетик, который злоумышленниками используется для производства или в качестве наркотических веществ.