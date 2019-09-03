Уфа, , 12:18 — REGNUM Проект по созданию комплексной системы интеллектуального видеонаблюдения на базе имеющейся инфраструктуры разработан госкомитетом Башкирии по информатизации. Об этом сообщил глава администрации Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании в правительстве республики, 3 сентября передает пресс-служба администрации города.

Проектом, который разработан совместно с администрацией Уфы, предусмотрена установка управляемых видеокамер с высоким качеством изображения. Данные камеры будут не только обеспечивать максимальную зону охвата видеонаблюдения, но и будут оснащены системой распознавания лиц, которая позволит достоверно определять личность граждан и транспортные средства.

«Видеокамеры будут установлены во дворах, на детских площадках, автостоянках и пешеходных зонах, в местах массового пребывания граждан. Всего в микрорайоне Инорс будет установлено 776 стационарных и поворотных видеокамер», — сообщил Ульфат Мустафин.