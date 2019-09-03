Лондон, , 11:40 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Симондс взяли из приюта щенка, сообщает 3 сентября телеканал CGTN.

https://twitter.com/cgtnrussian/status/1168795766745223168

Отмечается, что щенку породы джек-рассел-терьер 15 недель, ему дали кличку Дилин.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон переехал в офис на Даунинг-стрит 29 июля. Ранее он заявил, что намерен завести сторожевую собаку.

Отметим, что на Даунинг-стрит есть кот Ларри, который уже «пережил» двух премьер-министров, Джеймса Кэмерона и Терезу Мэй.

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