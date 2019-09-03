Лидер одной из крупнейших партий сикхов Индии Широмани Акали Дал Далджит Сингх Чима заявил, что представители меньшинств в Пакистане находятся в плачевном положении. Данное заявление прозвучало после того, как 19-летняя сикхская девушка была похищена и насильно обращена в ислам, прежде чем выйти замуж за мусульманина.

Нью-Дели, , 17:00 — REGNUM «Тысячи индусских, христианских и сикхских девушек похищаются и подвергаются насилию», — отметил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представитель сикхов также отметил, что случаи подобного поведения участились за последнее время. «Пакистанское правительство должно думать о правах меньшинств. Оно должно обеспечивать право жителей свободно исповедовать свою религию», — добавил он.

Случаи притеснения меньшинств в Пакистане вызывают массовое возмущение в Индии. Так, 2 сентября представители сикхской общины провели в Нью-Дели марш протеста против случаев похищений.