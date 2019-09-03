Москва, , 11:24 — REGNUM Блогер Владислав Синица проведёт ближайшие пять лет в колонии общего режима. Такое приговор сегодня, 3 сентября, был озвучен в Пресненском суде Москвы.

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Служители Фемиды признали Синицу виновных в экстремизме. Ответить перед правосудием молодому человеку пришлось за пост в социальной сети Twitter, которую следствие трактовало как призыв применить насилие в отношении детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.

Напомним, государственное обвинение попросило назначить блогеру наказание в виде шести лет лишения свободы, заявив, что его вина «подтверждается письменными материалами дела и доказана в полном объёме». При этом сам обвиняемый в экстремизме молодой человек себя виновным не признал.

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Как сообщало ИА REGNUM, блогер Синица, известный под псевдонимом «Макс Стеклов», которого обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), был арестован по решению суда 5 августа. Обжаловать заключение под стражу ему не удалось.

По версии следствия, молодой человек призывал «совершать насильственные действия в отношении детей силовиков». Преступным умыслом, считают правоохранители, являлось возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

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