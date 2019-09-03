Представители министерства здравоохранения Бутана сообщают, что с 5 июля 2019 года в 18 дзонгхагах (административно-территориальная единица) было зарегистрировано 7664 предполагаемых случаев заболевания лихорадкой денге. Министр здравоохранения страны Дечен Вангмо сообщил, что 1989 из них дали положительный результат.

Тхимпху, , 14:03 — REGNUM «Мы хотим заверить общественность в том, что министерство предпринимает все меры для борьбы с лихорадкой. Тем не менее, для выполнения всех задач нам потребуется общественная поддержка», — добавил он.

По информации бутанского новостного агентства «Kuensel», из-за вспышки лихорадки правительство страны организовало специальные группы быстрого реагирования для помощи гражданам.

Напомним, что лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, переносимое комарами. Чаще всего случаи заболевания регистрируются в тропических и субтропических регионах мира.