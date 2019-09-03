Индийские средства массовой информации сообщают, что пещера для медитации, которую недавно посетил премьер-министр Нарендра Моди, стала новым туристическим местом в штате Уттаракханд.

Сразу после однодневного визита премьер-министра в мае пещеры Рудра получили в общей сложности 79 запросов на бронирование вплоть до октября. «После визита Моди эти пещеры привлекают поток туристов. Это благоприятно сказывается на туристических тенденциях внутри страны», — заявил журналистам министр туризма Индии Прахлад Патель.

Нью-Дели, , 13:10 — REGNUM По информации индийского новостного агентства «Джагран», представители агентства, которое сдает в аренду пещеры для медитации, выразили уверенность, что получат много заказов до конца 2019 года.

Пещеру можно забронировать за 1500 рупий за ночь (примерно 1386 рублей) и за 999 рупий за пребывание с 6:00 до 18:00 вечера. Несмотря на то, что пещера обеспечивает полную изоляцию, в ней установлен телефон, который может быть использован в случае чрезвычайной ситуации.