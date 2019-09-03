Берлин, , 11:20 — REGNUM Российский гражданин, задержанный в Берлине за убийство гражданина Грузии, получил консульско-правовую помощь. Об этом сообщил журналистам представитель посольства РФ в Германии.

По просьбе подозреваемого с ним встретились консульские сотрудники посольства, это произошло 27 августа. Российские дипломаты контактируют с немецкими правоохранителями по этому делу, пояснил сотрудник дипмиссии.

Других подробностей дела он не раскрыл и предостерег от распространения недостоверной информации. Дипломат призвал дождаться итогов расследования, дабы избежать спекуляций.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в берлинском районе Моабит был застрелен 40-летний гражданин Грузии. Позже был задержан 49-летний гражданин РФ, у которого, как отмечают правоохранители, было при себе орудие убийства.

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданин РФ задержан в Германии по подозрению в убийстве