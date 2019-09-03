Нью-Дели, , 12:37 — REGNUM Индийская организация космических исследований успешно провела отделение спускаемого модуля «Викрам» от лунной станции «Чандраян-2». Официальный представитель национального космического агентства Индии К. Сиван сообщил, что этот посадочный модуль вышел на орбиту Луны и теперь направляется к поверхности спутника.

«Маневр можно сравнить с расставанием невесты с домом ее родителей. Все проходит по плану, аппарат должен приземлиться на поверхность Луны, как запланировано, 7 сентября», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», посадка спускаемого модуля пройдет в районе Южного полюса Луны. Ранее эту часть спутника еще никто не исследовал.

В случае успеха этой лунной миссии Индия станет четвертой державой, космический корабль которой совершил мягкую посадку на поверхность естественного спутника. Ранее это удавалось США, России и Китаю.