Набережные Челны, Татария, , 11:19 — REGNUM В Набережных Челнах студенты четвёртого курса Набережночелнинского института Казанского федерального университета к началу нового учебного года остались без жилья. Мест в общежитиях лишились не только студенты из Татарии, но и иностранные обучающиеся из СНГ. Молодые люди с жалобой обратились к городскому прокурору, попросив разобраться в проблеме. О скандальной ситуации со ссылкой на сам текст обращения сообщает издание chelny-biz.ru.

Студенты уточнили, что о выселении из общежития их предупредили за несколько дней до начала учебного года, мотивировав тем, что в этом году слишком много иногородних первокурсников, а у четверокурсников закончился срок действия договоров найма и продлевать их не стали.

Старшим курсам предложили альтернативу — 50 мест в общежитие одного из местных колледжей, где, по словам студентов, нет условий, или же арендовать жилплощади за 6,6 тыс. рублей в месяц у «КАМАЗжилбыта». Студенты, которые обучаются на очной форме, не имеют собственных заработков, и подобный рост расходов для них существенен. Тем более права на работу в России у иностранных студентов, что также попали в волну выселенных, нет.

Студенты просят прокурора повлиять на ситуацию, чтобы им пролонгировали договоры. Опасаются иностранные студенты и депортации из-за вынужденного нарушения режима, ведь в миграционной карте указан адрес общежития, из которого они оказались выселены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее студенты в Казани попали в медиаповестку региона. Они требовали вместо транспортного гранта, который даёт право льготного проезда лишь 4% от общего числа студентов, ввести льготный проезд для всех. Республиканские власти инициативу не поддержали.