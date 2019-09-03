Москва, , 11:14 — REGNUM Сегодня, 3 сентября, Росгвардия проведет всероссийский интернет-урок «Вместе против террора!», сообщается на сайте ведомства.

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В онлайн-уроке примут участие учащиеся старших классов российских школ, воспитанники кадетских корпусов, курсанты военных училищ.

Поделятся опытом борьбы с террористами и ответят на вопросы ребят представители Росгвардии и спецназа.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом Эта дата установлена после трагических событий в школе в Беслане — захвата заложников террористами.

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