Берлин, , 11:14 — REGNUM Растет число жителей Германии, приобретающих малые лицензии на владение оружием, пишет газета Rheinischen Post.

Если в 2014 году число обладателей такой лицензии в стране составляло примерно 260 тыс. человек, то на сегодняшний день оно возросло до 640 тыс. Чаще всего лицензии получают жители федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (9,6 лицензий на 1 тыс. человек) и земли Саар (9,2 на 1 тыс.) Профсоюз полицейских говорит о росте «чувства незащищенности» среди населения. В первую очередь, на настроения людей повлияли события новогодней ночи в Кёльне в 2016 году. Тогда множество женщин подверглось домогательствам и нападениям со стороны организованных групп хулиганов из числа мигрантов, а мужчины были бессильны противостоять им.

«Проблематичное увеличение количества лицензий на оружие показывает, что нам нужно работать, чтобы вернуть чувство безопасности многим гражданам. Первый важный шаг — увеличение присутствия полиции на дорогах», — прокомментировал глава профсоюза полиции Оливер Малхов.

Малая лицензия на оружие позволяет приобретать сигнальное оружие и газовые пистолеты. Всего в настоящее время в руках граждан Германии находятся 5,4 млн единиц оружия различных випов, то есть примерно 66 единиц на 1 тыс. человек.

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