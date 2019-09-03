Москва, , 11:07 — REGNUM Возможные нештатные ситуации во время приземления спускаемого аппарата ракеты-носителя «Союз» отработала на учениях в Челябинской области поисково-спасательная группа Центрального военного округа, сообщает 3 сентября Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, специалисты которого также приняли участие в тренировках.

По сценарию учений в 50 километрах от Южноуральска приземлилась капсула с членами экипажа Международной космической станции. Самыми первыми на помощь экипажу десантировались парашютисты группы спасения, за ними прибыла группа военных медиков и специалистов на вертолёте Ми-8. Чуть позже, совершив многокилометровый марш-бросок, подъехали поисково-эвакуационные машины. Спасатели провели голосовой контакт с космонавтами, осуществили эвакуацию экипажа из капсулы, оказали первую медицинскую помощь и обеспечили транспортировку на поисково-эвакуационных машинах ПЭМ-2 и вертолетах Ми-8.

«Мы использовали опыт, который был получен в октябре прошлого года, когда случилась авария ракеты-носителя во время запуска с Байконура. Тогда военнослужащие провели операцию по спасению экипажа «Союза» в степи Казахстана около города Джезгазган. Теперь мы на учениях обязательно отрабатываем данную ситуацию» — рассказал начальник поисково-спасательной парашютной и десантной службы 14 армии ВВС и ПВО подполковник Евгений Солнцев.

Во время тренировок были задействованы свыше 100 человек личного состава, 10 единиц автомобильной и специальной техники (в том числе знаменитые поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица» ЗИЛ-49 061 и снегоболотоходы), а также самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8. Отмечается, что учения прошли успешно, специалисты работали слаженно и без ошибок.

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