Анкара, , 16:14 — REGNUM Турецкие фуры, ранее задержанные на саудовской таможне, начали с интервалами проезжать через порт Дуба на побережье Красного моря. В интервью журналистам шофёры отмечали, что время ожидания прошло для них тяжело по причине экстремально жаркой погоды. Они поблагодарили за содействие сотрудников посольства Турецкой Республики в Эр-Рияде и генерального консульства в Джидде.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, 73 турецкие фуры, вышедшие из порта Искендерун и достигшие 17 августа 2019 года Дубы, были задержаны саудовскими инстанциями на таможне без объяснения причин на 2 недели. Это уже не первый случай подобного поведения саудовской стороны, похожий инцидент имел место 21 июля 2019 года, когда 85 турецких фур были задержаны на таможне на 12 дней, после чего им был разрешен проход.

Турецкое посольство и генеральное консульство в Саудовской Аравии вплотную следили за развитием событий и активно взаимодействовали с компетентными саудовскими инстанциями.