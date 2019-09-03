Куньмин, Китай, , 10:58 — REGNUM Таможня столицы китайской провинции Юньнань города Куньмина раскрыла две банды контрабандистов сушеных морских коньков, сообщает 3 сентября агентство Синьхуа.

Офицеры полиции изъяли 148,86 кг контрабандных сушеных морских коньков и арестовали семерых подозреваемых. Наводка на злоумышленников была получена еще в начале июля, тогда же была направлена группа захвата в магазин трав на одном из оптовых рынков города. Тогда на месте было изъято 102 085 сушеных морских коньков стоимостью 123 млн юаней (около $17 млн).

В операции принимали участие более 30 офицеров полиции. В ее рамках было раскрыто две контрабандистских сети в уездах Цзиньпин и Хэкоу в Хунхэ-Хани-Ийском автономном округе провинции. 25 августа было захвачены все подозреваемые.

Отметим, что морские коньки находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. А это означает, что для импорта или экспорта морских коньков нужны специальные разрешения и документы.