Киев, , 11:01 — REGNUM Возможность откладывать деньги есть у 8,7% жителей Украины, сообщила 3 сентября украинская газета «Сегодня» со ссылкой на данные Госстата.

«Очень небольшой процент украинцев имеют сбережения. К сожалению, даже в периоды роста реальных доходов украинцы не откладывают деньги», — рассказала заведующая отделом исследования уровня жизни населения Института социальных и демографических исследований Людмила Черенько.

Она отметила, что прямой связи между уровнем доходов и накоплений не наблюдается — пенсионеры при минимальных доходах пытаются откладывать деньги, а семьи с высоким уровнем доходов больше тратят и реже откладывают.

Эксперт также добавила, что на Украине очень низкая финансовая грамотность населения. Люди не хотят и не умеют инвестировать, фондовый рынок Украины не развит.

По состоянию на июль 2019 года на банковских депозитах граждан Украины находилось 451,9 млрд гривен или около $18 млрд. Несмотря на то, что большая часть депозитов открыта в гривнах, 43% граждан Украины считают, что средства нужно хранить в долларах, сказано в результатах опроса, проведённого компанией R&B Group. О желании хранить деньги в гривнах заявили только 12% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт в области экономики Алексей Кущ заявил, что инвестиции не идут на Украину из-за отсутствия работающих законов. Привлечь деньги не могут даже заявления о личных гарантиях президента Украины.

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