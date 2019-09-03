Исламабад, , 14:22 — REGNUM Департамент здравоохранения пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва сообщил, что за последние 25 дней в больницы провинции поступило более 1200 заболевших лихорадкой денге.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, особенной угрозе подверглись деревни вокруг столицы провинции Пешавара. В самом четырехмиллионном городе пока было зарегистрировано всего 500 случаев заражения. По данным департамента здравоохранения, распространение болезни вызвано периодическим отключением электричества и подачи воды, что вынуждает население запасать воду. Резервуары представляют собой идеальное место для личинок комаров, переносящих опасное заболевание.

В Хайбер-Пахтунхве надеются избежать повторения эпидемии 2017 года, когда за короткий летний период было заражено несколько тысяч человек. По сравнению с 2017, местные медицинские организации располагают большими возможностями для предотвращения распространения лихорадки денге.