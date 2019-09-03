Красноярск, 3 сентября 2019, 10:53 — REGNUM В Красноярске в МВДЦ «Сибирь» проходит Национальный лесной форум. Как сообщили ИА REGNUM 3 сентября в краевом правительстве, на мероприятие съехались более 600 специалистов лесной сферы из 28 регионов России. Они обсуждают перспективы развития отрасли.
Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал об основных направлениях по модернизации лесного комплекса. Одной из главных задач он назвал декриминализацию лесной отрасли, борьбу с незаконной заготовкой и теневым оборотом древесины. Для этого, подчеркнул Усс, нужно более тщательно выстраивать работу с лесозаготовительными предприятиями.
Власти края напомнили о Лесной хартии, которую на сегодняшний день подписали семь крупных краевых компаний. Этим они заверили, что готовы соблюдать принципы ответственного лесопользования.
Также губернатор подчеркнул, что будет продолжена работа по пресечению правонарушений и преступлений в лесной отрасли.
Кроме того, Усс считает, что в ближайшее время необходимо увеличить объёмы восстановления лесов. Он напомнил, что ранее на Санкт-Петербургском экономическом форуме был подписан договор об использовании космических технологий для детальной оценки имеющихся запасов.
Ещё одна требующая решения проблема — утилизация отходов лесопиления.
«Не решив проблему утилизации отходов лесопиления, мы никогда не решим вопросы экологии», — сказал красноярский губернатор.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 2−3 сентября проходит Национальный лесной форум, организованный под эгидой Госдумы РФ, при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза.
По данным регионального минлесхоза, в Красноярском крае сосредоточено более 3% мировых запасов древесины (11,5 млрд кубометров). Площадь лесов в крае — 158,7 млн га (14% лесного фонда России).