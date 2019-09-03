Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM Большая часть рабочей группы по судьбе храма Святой Екатерины в Екатеринбурге связана с одной из девелоперских компаний. Об этом заявил депутат гордумы Александр Колесников, сообщает ЕАН.

Парламентарий обвинил в связе с застройщиком активистов, ранее протестовавших против строительства храма в сквере, в частности, депутата Константина Киселёва — его бывшая жена работает в компании, упомянул избранник.

Колесников пообещал предоставить справки, которые бы доказали «компрометирующую связь».

Напомним, 20 мая 2019 года гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев заявил, что его компания не использует «черные» пиар-технологии против конкурентов или органов власти. До этого один из протестующих заявил журналистам, что компания якобы финансировала сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга», протестовавшего против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

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