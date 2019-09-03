Смоленск, , 10:51 — REGNUM Смоленский священник прокатился на электросамокате со скоростью 80 километров в час, видеоролик был опубликован в группе «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области» в «Вконтакте».

На видео, снятом на улице Шевченко, видно, как мужчина на довольно высокой скорости двигается по средней полосе проезжей части, обгоняя даже некоторые автомобили: по мнению пользователей, скорость электросамоката могла достигать 80 километров в час.

Жители Смоленска в комментариях пишут, что видели также священника на проспекте Гагарина, а также на улицах Кирова и Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к главе Минтранса Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД Михаилу Черникову с письмами, где обращает внимание на напряженность в связи с тем, что различные коммерческие организации и частные лица стали использовать для передвижения в качестве транспортных средств электробайки, электросамокаты и прочие средства передвижения.