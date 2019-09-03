Красногорск, , 11:10 — REGNUM В НИУ МГСУ в 2019—2020 учебном году появится новый предмет государственного строительного надзора. Ранее студенты учебного заведения успешно прошли практику в Главгосстройнадзоре Московской области, сообщили ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе строительного ведомства.

Строители Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как заявил на совещании руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян, практику в Подмосковье прошли 50 студентов строительного института. По его словам, сотрудничество с НИУ МГСУ продолжится и в новом учебном году.

«В новом учебном году в МГСУ появится новый предмет государственного строительного надзора», — отметил он.

Гарибян также напомнил о проверках социально-значимых объектов Московской области, которые сотрудники ведомства провели совместно с Общественным советом, и заявил, что в ближайшее время пройдёт совещание, посвящённое дальнейшим общим выездам на важные точки.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в колледжи Московской области привлекли новых стратегических партнёров. В учебных заведениях появятся новые программы целевой подготовки студентов для работы на местных предприятиях.

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