Москва, , 10:45 — REGNUM Специалисты Космического центра «Восточный» приступили к годовому техническому обслуживанию технологического оборудования космодрома, сообщила пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»).

На предприятии отметили, что процедура является стандартной для всех космодромов. В ходе техобслуживания специалисты центра проверят состояние оборудования и техническую подготовку персонала.

«Основная цель этих работ — поддержание систем в готовности к применению по назначению», — отметили на предприятии.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, заявил, что к стройке космодрома могут подключить строительные активы Минобороны РФ, поскольку существующие темпы строительства первой и второй очереди не устраивают.

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