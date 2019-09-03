Рязань, , 10:42 — REGNUM В Рязани в одном из кооперативных гаражей следователи обнаружили четыре ящика с человеческими черепами и костными останками. Эксперты-криминалисты заключили, что большинство из останков принадлежат лицам мужского пола, европеоидной расы, которые были захоронены более 38 лет назад. Предположительно, это кости пленных немецких и румынских офицеров.

По данным следственного комитета Рязанской области, ящики в гараж поместил руководитель одного из поисковых отрядов. Он обнаружил останки после раскопок, согласованных с администрацией Скопинского района и коммунальными службами. Места захоронения военнопленных поисковик нашёл по архивным данным и рассказам жителей села Побединка, сообщает «Комсомольская правда — Рязань».

"Как сказал руководитель отряда поисковиков, останки, возможно, принадлежат немецким и румынским офицерам, которых пленили во время Сталинградской битвы в 1943 году. На это указывают вставные челюсти, зубные протезы, изготовленные из более дорогого материала, который могли себе позволить офицеры. В Скопинском районе пленные добывали уголь. Там их и захоронили», — пояснил следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Николай Зиновьев.

Эксперты насчитали 90 костных фрагментов, принадлежащих 85 человеческим черепам и сотни других скелетных костей. Останки лежат в гараже с 2012 года, поисковик собрался их перезахоронить.