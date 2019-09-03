Аддис-Абеба, , 14:53 — REGNUM Acibadem Healthcare Group, крупнейшая группа компаний по предоставлению услуг в области здравоохранения в Турции, рассматривает Эфиопию в качестве основного направления медицинского туризма в Восточной Африке и собирается открыть представительство в Аддис-Абебе осенью 2019 года.

Группа, которая управляет 21 больницей и 14 амбулаторно-поликлиническими учреждениями вместе с медицинским университетом, имеет свои учреждения в Болгарии, Нидерландах и Македонии в дополнение к многочисленным центрам обслуживания в Турции. Тем не менее, Acibadem еще не ступил в Африку, и сейчас руководство компании тщательно рассматривает эфиопский рынок как наиболее подходящую площадку для старта на континенте. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство The Reporter Ethiopia.

По словам Мустафы Карадеде, менеджера по международным отношениям группы, Acibadem Group в настоящее время рассматривает возможность создания своих точек в Кот-д'Ивуаре и Эфиопии для установления партнерских отношений в области медицинского образования. Acibadem предоставила стипендии африканским студентам в своем медицинском университете, где около 4000 студентов имеют доступ к передовым технологиям в области здравоохранения. По словам менеджера, такое партнерство планируется установить и напрямую с Эфиопией, так как группа стремится к академическому партнерству с эфиопскими высшими учебными заведениями для запуска совместных медицинских программ. Эфиопия тратит около полумиллиарда долларов США на медицинский туризм и дополнительно сотни миллионов на покупку лекарств из-за рубежа каждый год. Приход группы Acibadem на рынок медицинских услуг Эфиопии будет рассматриваться как альтернативное направление для эфиопских пациентов, которые регулярно направляются в Индию и Таиланд для дальнейшего лечения.