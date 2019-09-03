Аддис-Абеба, , 13:18 — REGNUM Группа исследователей и специалистов по гуманитарным вопросам разработала уникальный подход к борьбе с насилием в семьях в лагере беженцев Долло Адо в Эфиопии. Подход включает совместное создание серий подкастов под названием «Объединимся ради лучшей жизни» вместе с сомалийскими беженцами, живущими в лагере, для выявления основных факторов, способствующих насилию в этой обстановке.

Теодрос Вольде Гыйоргис, менеджер по исследованиям и специалист по гуманитарным кризисам, отметил, что вынужденное переселение и разрушение социальных структур приводят к насилию в семьях в лагерях беженцев. «Люди всегда в движении, они страдают от перемещения, они травмированы, а их проблемы усугубляются бедностью», — сказал он. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Selamta.

За месяц восемь молодых сомалийских беженцев прошли обучение и наставничество для подготовки этих подкастов на родном языке. Вместе с исследователями в команде они разрабатывают контент, который, по их мнению, будет эффективным в изменении взгляда на насилие в семье в их сообществе. Подкасты посвящены широкому кругу вопросов, в том числе пониманию гендерных норм, предоставлению информации о здоровых и нездоровых отношениях, обсуждению сексуальности и удовольствий, а также рассмотрению вопроса о наркотическом растении «кат», которое широко употребляется жителями данного региона по культурным и социальным причинам и часто становится причиной насилия.

«Это один из основных механизмов информационного образования, позволяющий минимизировать и смягчить любое насилие, происходящее в лагере», — отметил Беллете Сыюм, руководитель отдела гуманитарной помощи и программ в Управлении по делам беженцев/репатриантов в лагере Бокольманьо. Подход подкаста — детище команды исследователей из Гарварда, Школы общественного здравоохранения им. Чана, Университета Аддис-Абебы и Альянса женщин и здоровья (WAHA). Он основан на исследованиях, проводимых в лагерях с 2014 года.