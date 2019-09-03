Москва, , 10:34 — REGNUM Хорошо, что чиновницу из Иркутской области Ирину Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей, отстранили от работы, а не сразу уволили, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова Владимира Путина, которому в Тулуне 2 сентября задали вопрос о возможности увольнения женщины, которая якобы называла пострадавших от наводнения «бичевнёй» и критиковала их одежду, он пояснил:

«Во-первых, хорошо, что не уволили сразу (а могли бы). Тогда бы власти, после проведения экспертизы, которая усомнилась в подлинности голоса, оказались бы в дурацком положении. Да и вообще, у чиновников тоже есть презумпция невиновности, и нечего ей пренебрегать ради популизма.

Михаил Гундарин Во-вторых, неоднократно сказано, что чиновники и прочие публичные персоны должны учиться не только речам, но и молчанию. И за неумение молчать вовремя надо наказывать. Поэтому если экспертиза повторная все же подтвердит, что именно эта чиновница говорила именно эти слова, — на службе ей не место».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе визита российского президента Владимира Путина в Тулун 2 сентября 2019 года один из участников встречи спросил, отправят ли в отставку чиновницу, назвавшую пострадавших от наводнения «бичами» и «быдлом». На что глава государства ответил:

Владимир Путин «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает».

Также президент Росси и выразил надежду, что иркутский губернатор Сергей Левченко примет по ней «соответствующее решение». Уже сегодня, 3 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Ирину Алашкевич отстранили от работы. Но, как утверждает сама чиновница, запись является фальсификацией. В рамках служебного расследования, запись с оскорблениями передали на экспертизу.

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