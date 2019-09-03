Нью-Дели, , 14:04 — REGNUM Советник губернатора индийского Джамму и Кашмира Фарук Кхан заявил, что благодаря действиям федерального правительства число террористов в регионе сократилось до 150−200 боевиков. Об этом 2 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Фарук Кхан, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что усиленные меры безопасности привели к стабилизации обстановки в Джамму и Кашмире. По словам советника местного губернатора, ранее численность активных террористов и экстремистов в регионе составляла несколько тысяч. Он также выразил уверенность в том, что после отмены особого статуса Джамму и Кашмира силы безопасности смогут полностью ликвидировать террористическую угрозу на северо-западной границе страны. Фарук Кхан добавил, что именно сотрудничество кашмирского населения позволило местным властям совершить прорыв в борьбе с боевиками в кратчайшие сроки.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особых прав и привилегий Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему южноазиатского государства. Впоследствии министерство внутренних дел Индии ввело дополнительные меры безопасности для борьбы с террористической угрозой в регионе. Индийские власти направили в Джамму и Кашмир дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыли въезд на территорию штата, а также ограничили доступ местных жителей к средствам связи и сети Интернет. Хотя работа наземных телефонных линий в Джамму и Кашмире была восстановлена, местные власти продолжают блокировать мобильную связь и Интернет в регионе.