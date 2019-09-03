Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил обсудить ещё две возможные площадки для храма Святой Екатерины. Об этом сообщает ЕАН.

Градоначальник считает нужным включить в опросный лист сквер у стадиона «Динамо» и территорию за Макаровским мостом. А вот площадку на месте снесённой телебашни мэр предлагает убрать из обсуждения.

«Предлагаю рассмотреть только те участки, на которых строительство объективно возможно», — сказал мэр.

Напомним, в Екатеринбурге определяют параметры опроса о новом месте для храма Святой Екатерины. Голосование ранее планировали провести в конце сентября 2019 года.

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