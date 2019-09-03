Калат, Афганистан, , 13:12 — REGNUM 2 сентября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Забул (столица провинции — г. Калат) в результате столкновений с Национальными силами безопасности и обороны было ликвидировано по меньшей мере 36 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 17 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», столкновения между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошли, когда правительственные силы атаковали укрытия группировки на территории уездов Адхар и Дейчопан провинции Забул.

Среди ликвидированных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также числятся три командира группировки, ответственных за нападения на правительственные силы.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.