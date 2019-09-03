Кундуз, Афганистан, , 13:35 — REGNUM 2 сентября официальные представители министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан заявили, что на территории провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) был совершен теракт, целью которого стали солдаты Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, террорист-смертник организовал нападение на один из отрядов Национальных сил безопасности и обороны Афганистана на территории пригорода города Кундуз недалеко от одной из ключевых дорог провинции.

Официальные представители министерства внутренних дел не предоставили какой-либо дополнительной информации касательно этого теракта. В то же время ряд источников сообщает, что в результате атаки погибло по меньшей мере шесть солдат Национальных сил безопасности и обороны.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за подготовку теракта на территории провинции Кундуз.