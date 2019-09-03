Токио, 3 сентября 2019, 13:52 — REGNUM 1 сентября в Сеуле был проведен Японо-южнокорейский культурный фестиваль, несмотря на обострение напряженности в отношениях между двумя странами. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», на фестивале было множество людей, в основном корейская молодежь, заинтересованная в Японии. Мероприятия также посетили официальные правительственные лица: заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли Тэ Хо и заместитель парламентского комитета по иностранным делам Японии Норикадзу Судзуки.Отмечая, что отношения между Токио и Сеулом стремительно ухудшаются, Ли Тэ Хо призвал налаживать их «исключительно путём диалога и консультаций». «Культурный обмен сейчас как никогда важен», — в свою очередь отметил Судзуки.
«Высшее образование»
В Сеуле прошел Японо-южнокорейский культурный фестиваль
В июле 2019 года правительство Японии наложило ограничения на поставки в Южную Корею редких материалов, используемых для производства электроники. Запрет может ударить по крупнейшим корейским производителям электроники. Кроме того, Япония может исключить Южную Корею из списка стран, закупающих на упрощенных условиях продукцию для военного производства, подозревая, что Южная Корея продает ее КНДР в обход международных санкций. В ответ жители Южной Кореи выступили с призывом к своим соотечественникам бойкотировать японских производителей и не посещать Японию с туристическими целями.