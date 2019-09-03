Токио, , 13:52 — REGNUM 1 сентября в Сеуле был проведен Японо-южнокорейский культурный фестиваль, несмотря на обострение напряженности в отношениях между двумя странами. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», на фестивале было множество людей, в основном корейская молодежь, заинтересованная в Японии. Мероприятия также посетили официальные правительственные лица: заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли Тэ Хо и заместитель парламентского комитета по иностранным делам Японии Норикадзу Судзуки.Отмечая, что отношения между Токио и Сеулом стремительно ухудшаются, Ли Тэ Хо призвал налаживать их «исключительно путём диалога и консультаций». «Культурный обмен сейчас как никогда важен», — в свою очередь отметил Судзуки.