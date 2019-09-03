Копенгаген, , 13:21 — REGNUM Министерство пищевой промышленности Дании намерено запретить использование фтора при производстве различной пищевой бумаги. «Я считаю неприемлемым то, что опасные для здоровья вещества из разных упаковок попадают затем в нашу пищу», — заявил министр.

Запрет должен касаться как датских производителей, так и той продукции, которая импортируется в Данию из-за рубежа. Фтор используется в различных пищевых бумагах и упаковках с тем, чтобы защитить сам продукт от намокания, однако фтор считается вредным для человека веществом — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Помимо этого, фтор крайне медленно разлагается и может в течение длительного времени находится в соленой воде и грунтовых водах. Поэтому как человек, так и животные могут пострадать. Негативные последствия от чрезмерной концентрации вредного вещества могут вылиться в повышенный риск развития рака, ослабленного иммунитета, а также в повышенный риск различных осложнений при аборте

В докладе Северного совета от марта 2019 года утверждалось, что порядка 750−1250 человек в скандинавских странах умирали из-за чрезмерной концентрации фтора в организме.