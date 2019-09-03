Смоленск, , 10:16 — REGNUM 35 человек заболели корью в одном из интернатов в Починковском районе Смоленской области. Об этом сообщила ГТРК «Смоленск» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Смоленской области. Как сообщается, среди заболевших — как персонал социального учреждения, так и его жильцы.

Вирус кори (электронная микрофотография) Penn State

«Проведено эпидрасследование, применены меры административного характера к виновным, наблюдение за очагом завершено. Новых случаев кори не выявлено», — прокомментировала руководитель эпидотдела управления Роспотребнадзора по Смоленской области Марина Якушева.

Как сообщало ИА REGNUM, рост заболеваемости корью с конца 2018 года фиксировался на Украине и в Польше, случаи заболевания регистрировались в разных регионах РФ. В конце августа на Украине от заболевания скончался пятилетний мальчик.