Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM В Мариинском дворце Петербурга, где находится резиденция Законодательного собрания, с 11 сентября для старшеклассников петербургских школ будут организованы выездные уроки уроки «Ленинград. Блокада. Мариинский дворец».

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе урока школьникам покажут архивные фотоматериалы, исторические документы и экспонаты, хранящиеся в Мариинском дворце, расскажут о роли Ленинградского городского совета народных депутатов в организации обороны Ленинграда.

Будет организована экскурсия по залам, где в годы войны находился штаб Ленинградской армии народного ополчения, редакция газеты «На защиту Ленинграда», а позднее размещался батальон выздоравливающих.

Школьники также узнают, как в годы войны работали учреждения, находящиеся на Исаакиевской площади, как маскировали от бомбежек и спасали памятники культуры в блокадном Ленинграде, ребятам расскажут и о «блокадном огороде», который был разбит в годы войны, в том числе, на Исаакиевской площади.

«Уроки блокады» проведут по инициативе председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия в связи с Днем памяти жертв блокады Ленинграда.

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