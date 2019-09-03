Карачи, Пакистан, , 10:22 — REGNUM Известная пакистанская актриса и модель Мавра Хокин заявила, что лично приступит к очистке города Карачи от мусора, соответствующее заявление было сделано 2 сентября на ее личной странице в социальной сети Twitter.

«Я вернусь в Карачи на этой неделе и лично сделаю все от меня зависящее, чтобы мой красивый и прекрасный город был очищен. Давайте сделаем его зеленее и чище», — подчеркнула Хокин.

Некоторые чиновники выразили благодарность актрисе, признав существующую проблему.

Напомним, экологическая ситуация в Карачи остается тяжелой, проблема осложняется проливными дождями, которые забивают канализацию, не справляющуюся с обильными потоками воды и мусора.

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