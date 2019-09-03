Нью-Дели, , 13:14 — REGNUM 90% территории кашмирской долины свободно от ограничений на передвижения в светлое время суток, заявил официальный представитель правительства Джамму и Кашмира Рохит Кансал 2 сентября во время пресс-конференции. Об этом сообщает индийское информационное агентство «Джагран».

Как заявил Рохит Кансал, в 92 полицейских округах штата уже сняты все ограничения на передвижение в светлое время суток, при том что всего полицейских округов в регионе 111. На прошлой неделе ограничения были сняты с 82 полицейских округов.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир и разделе его территории на два субъекта федерации. Для обеспечения безопасности в регионе министерство внутренних дел Индии направило в кашмирскую долину дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыло въезд на территорию Джамму и Кашмира и ограничило перемещение в его пределах, а также заблокировало доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет. В настоящее время осуществляется постепенная отмена всех ограничений.