Новосибирск, , 10:13 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются заморозки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иней (сс) bethrosengard

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 3 сентября, во второй половине дня местами в регионе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха +18, +20 °C. Ночью с 3 на 4 сентября — +4, +9°C, при прояснениях заморозки до — 1 °C. С 4 на 5 сентября — местами сохранятся заморозки до 0,-1°C.

Сейчас в Новосибирске, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 16 °C, пасмурно.