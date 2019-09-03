Мале, , 13:29 — REGNUM Согласно заключению комиссии по расследованию убийств и насильственных похищений, известный мальдивский журналист Ахмед Рилван был убит вооруженными исламистами. С таким заявлением выступил глава комиссии Хусну Сууд, сообщает индийское информационное агентство «Джагран».

Ахмед Рилван был убит в августе 2014 года, через год после прихода к власти бывшего президента страны Абдуллы Ямина. Журналист был известен своими критическими статьями по отношению к президенту страны, а также расследованиями коррупционных скандалов и связей элит с исламистами. Расследования, в частности, служили помехой рекрутированию боевиков на Мальдивах для участия в Гражданской войне в Сирии.

Ранее работу комиссии возобновил избранный в ноябре новый президент страны Мухаммед Солих, посчитавший, что его предшественник намеренно тормозил работу комиссии по данному вопросу.