Северодвинск, Архангельская область, , 09:58 — REGNUM Третий призыв в научно-производственную роту Севмаша пополнил коллектив судостроительного комплекса на 70 человек, сообщила пресс-служба предприятия.

«Среди новобранцев — монтажники, сборщики, сварщики. В основном это — бывшие студенты Техникума судостроения и машиностроения», — говорится в сообщении.

На Севмаше они проходили производственную практику, поэтому по прибытию будут служить на знакомых рабочих местах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Севмаше функционирует самая большая научно-производственная рота в России. Она была сформирована в июле 2018 года. Сегодня в составе подразделения служат и работают 138 человек.

ПО «Cевмаш» — один из крупнейших судостроительных комплексов России. Входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». Расположено в Северодвинске Архангельской области.

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