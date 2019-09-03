Нальчик, , 09:56 — REGNUM В Кабардино-Балкарии сели за парты более 13 тыс. первоклассников. Это на 1000 больше, чем в 2018—2019 учебном году.

Всего, по данным министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Ауеса Кумыкова, первый звонок 2 сентября, в День знаний, в республике прозвучал для 105 тыс. школьников. Для них открыли двери 324 школы.

По данным минобра, в Кабардино-Балкарии всего 515 образовательных учреждений. Всего они к 1 сентября готовы на 100%. Заключения об этом дала специальная комиссия, которая проверяла подготовку учебных заведений к началу нового учебного года, подчеркнул министр.

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