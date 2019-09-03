Москва, , 09:54 — REGNUM Большинство жителей Крыма (71%) знают о выборах депутатов Госсовета республики. Готовы прийти на выборы 8 сентября 69% крымчан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Около половины респондентов (48%) заявили, что вероятность их участия в выборах регионального Госсовета высока.

У действующего главы Крыма Сергея Аксенова высокий уровень доверия среди жителей полуострова (73%). Столько же считают, что он должен остаться главой республики.

Опрос проведен 19 — 21 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 жителей Крыма старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Крыма зарегистрировала 668 кандидатов в депутаты Государственного совета республики.

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